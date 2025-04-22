Нет искусственным цветам на кладбище – депутат Иванов призвал отказаться от синтетических изделий Евгения КомароваХотя искусственные цветы считаются традиционным атрибутом для кладбищ, депутат Михаил Иванов призвал отказаться от их использования.
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