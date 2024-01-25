Нарышкин: Россия не откажется от целей СВО, несмотря на вбросы Запада

Как заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Запад, говоря о планах нападения России на НАТО, старается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, однако этого не случится.
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