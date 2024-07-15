Аэропорт Шереметьево снял ограничения на взлет и посадку из-за изменения погоды

В результате изменения прогноза погоды в Москве столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на взлет и посадку воздушных судов, которые были введены накануне из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
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