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Аэропорт Шереметьево снял ограничения на взлет и посадку из-за изменения погоды

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на взлет и посадку из-за изменения погоды

В результате изменения прогноза погоды в Москве столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на взлет и посадку воздушных судов, которые были введены накануне из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

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