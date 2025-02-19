⚡️Штраф за непристёгнутый ремень безопасности увеличат вдвое — с 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, планируется полный запрет заглушек для ремней, включая штрафы за их рекламу.
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⚡️Штраф за непристёгнутый ремень безопасности увеличат вдвое — с 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, планируется полный запрет заглушек для ремней, включая штрафы за их рекламу.