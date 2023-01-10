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Зак Лавин добавил мяч сверху после промаха Драммонда с линии

Зак Лавин добавил мяч сверху после промаха Драммонда с линии

Защитник «Буллс» Зак Лавин исполнил эффектный путбэк-данк во время матча с «Селтикс» (99:107). Лавин добавил мяч сверху после промаха центрового Андре Драммонда с линии.

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