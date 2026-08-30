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«Нахабистый хлопец», спортсмен и враг гаджетов: Александру Лукашенко – 72

«Нахабистый хлопец», спортсмен и враг гаджетов: Александру Лукашенко – 72

В воскресенье, 30 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает день рождения. Политическому долгожителю исполняется 72 года, у власти он уже более 30 лет.

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