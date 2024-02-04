Пара дизельных BMW сразилась с электрокаром Tesla в гонке по прямой

Авторы популярного канала Carwow устроили очередную гонку по прямой с участием электромобиля Tesla. В соперники Model 3, которая уже не в первый раз задействована в подобных роликах, на сей раз выбрали два автомобиля BMW.
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