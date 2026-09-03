«Это было неожиданно»: Путин о вкладе крупного бизнеса в бюджет

Крупный российский бизнес добровольно решил вложиться в российский бюджет, это никакие не сборы. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
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