Реаниматолог из Миасса погиб на СВО в возрасте 32 лет

Он спас жизни сотен людей, в том числе бойцов.Коллектив миасской горбольницы №2 и все, кто знал заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии, врача-реаниматолога Олега Марченко скорбят: он трагически погиб 4 ноября при выполнении боевой задачи в зоне СВО.