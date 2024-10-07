Общественный транспорт, вывоз мусора и ЖКХ — названы причины критики Казани

Топ негативных тем, освещаемых средствами массовой информации в Казани за 2024 год, возглавили сфера общественного транспорта, работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальное хозяйство и водоснабжение.
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