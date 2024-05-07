Правительство отозвало посла в России, на инаугурации Владимира Путина Чехия не будет представлена

iDNES: Чехия не будет представлена на инаугурации президента Путина © РИА Новости Виталий Белоусов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Прага отозвала своего посла в России, сообщает iDNES.