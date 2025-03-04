Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • александр бажан
    если договариваться-полное разоружение, капитуляция, всех убийц  к трибуналу, все иконно Российские  (Русь)территории...От Зеленского это...
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    Олигархи пусть сидят дома,  а их дети плачут без них в ЕС и США, переживут, стране нужна отмена санкций, Трамп  просл...Белый дом поручил...
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Правь, британия, буями

Правь, британия, буями

Как прокомментировал это Гэллоуэй "Charge of woke brigade"США остановили все поставки американского военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, сообщают нам американские СМИ.

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