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Петербургский дневник

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Эксперт Коновалов рассказал о специфике диагностирования боррелиоза

Эксперт Коновалов рассказал о специфике диагностирования боррелиоза

Кандидат медицинских наук – о коварности инфекции Кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал о том, что скрытый инкубационный период боррелиоза, то есть период от момента присасывания клеща до развития первых симптомов болезни может составлять от 3 до 30 дней, в редких случаях даже дольше одного месяца.

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