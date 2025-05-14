Эксперт Коновалов рассказал о специфике диагностирования боррелиоза

Кандидат медицинских наук – о коварности инфекции Кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал о том, что скрытый инкубационный период боррелиоза, то есть период от момента присасывания клеща до развития первых симптомов болезни может составлять от 3 до 30 дней, в редких случаях даже дольше одного месяца.