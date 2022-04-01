Журналисты случайно засняли машину скорой помощи, из которой выходят полностью вооруженные бойцы ВСУ

После начала специальной военной операции ВС РФ на украинской территории, множество негативно относящихся к России СМИ направили своих журналистов на Украину, чтобы они снимали положительные сюжеты о бойцах ВСУ и обходили стороной «шероховатости».
После начала специальной военной операции ВС РФ на украинской территории, множество негативно относящихся к России СМИ направили своих журналистов на Украину, чтобы они снимали положительные сюжеты о бойцах ВСУ и обходили стороной «шероховатости».
Свежие комментарии