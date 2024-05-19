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Вне зрения закона: как сталкеры преследуют жертв в России

Вне зрения закона: как сталкеры преследуют жертв в России

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Появилась информация, что в России могут начать выписывать штрафы гражданам за мелкие правонарушения с использованием умных камер наблюдения, установленных на улицах и во дворах.

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