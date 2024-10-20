Раис РТ Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Она прибыла накануне прямым рейсом Шанхай – Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии