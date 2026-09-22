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Царьград

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ВСУ отказываются платить вернувшимся после обмена пленным

ВСУ отказываются платить вернувшимся после обмена пленным

Военнослужащие ВСУ, вернувшиеся в Украину после обмена, лишены выплат за время плена. Старший лейтенант Андрей Борзенко утверждает, что его исключили задним числом из списков части, чтобы не платить денежное довольствие ему и его семье.

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