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Арабское ателье Carbon Pro выпустило утончённый тюнинг для Lamborghini Urus

Арабское ателье Carbon Pro выпустило утончённый тюнинг для Lamborghini Urus

Тюнинговое ателье Carbon Pro из Объединённых Арабсикх Эмиратов представило новый проект, в основу которого лёг обновлённый кроссовер Lamborghini Urus — аэродинамический обвес адресован владельцам автомобилей в версии Urus S и Urus Performante.

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