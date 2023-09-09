Арабское ателье Carbon Pro выпустило утончённый тюнинг для Lamborghini Urus

Тюнинговое ателье Carbon Pro из Объединённых Арабсикх Эмиратов представило новый проект, в основу которого лёг обновлённый кроссовер Lamborghini Urus — аэродинамический обвес адресован владельцам автомобилей в версии Urus S и Urus Performante.
Тюнинговое ателье Carbon Pro из Объединённых Арабсикх Эмиратов представило новый проект, в основу которого лёг обновлённый кроссовер Lamborghini Urus — аэродинамический обвес адресован владельцам автомобилей в версии Urus S и Urus Performante.
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