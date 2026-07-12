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Тайна гибели Станислава Жданько: почему дело о смерти 24-летнего актера пересмотрели спустя годы

Тайна гибели Станислава Жданько: почему дело о смерти 24-летнего актера пересмотрели спустя годы

Обстоятельства ухода из жизни 24-летнего актера Станислава Жданько, чья карьера в Театре имени Вахтангова оборвалась на взлете, десятилетиями остаются предметом споров.

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