Горбачёв: Россия будет готова к переговорам по Украине не раньше, чем через полгода

Политнавигатор «Обделали уже все подгузники от страха» – Мартьянов о готовности Запада к переговорам Страны Запада уже и рады бы идти на конструктивные переговоры с Россией, но смотрят друг на друга, кто же первый на это отважится, поскольку всем заправляет Вашингтон.