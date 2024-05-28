Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Горбачёв: Россия будет готова к переговорам по Украине не раньше, чем через полгода

Горбачёв: Россия будет готова к переговорам по Украине не раньше, чем через полгода

Политнавигатор «Обделали уже все подгузники от страха» – Мартьянов о готовности Запада к переговорам Страны Запада уже и рады бы идти на конструктивные переговоры с Россией, но смотрят друг на друга, кто же первый на это отважится, поскольку всем заправляет Вашингтон.

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Комментарии
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Кошмар
Я тоже, прочитав заголовок, подумал, что М. Горбачёв из могилы вангует. А оказалось, что это Сергей Горбачёв... А не меченый.😀
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Горбачевых не  приби ...... , ассоциацию дает херовую !
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13 час.
Юрий Кувалдин
Погодите, какие переговоры? Вначале СВО руководством было заявлено-операция до уничтожения последнего бандеровца! А что ныне, за стол на переговоры опять сядут недобитые азовцы, кракеновцы, и прочая недобитая националистическая сволочь в бейсболках! А мы как всегда сами себя вымажем дерьмом? Так что ли?
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4 час.

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