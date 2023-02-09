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Sohu: Запад накрыло волной паники из-за сообщений о российских «Посейдонах»

Sohu: Запад накрыло волной паники из-за сообщений о российских «Посейдонах»

Российские ядерные торпеды «Посейдон» приковали к себе внимание мирового сообщества, сообщает Sohu. Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на неутихающие обсуждения новейшего вооружения ВМФ РФ.

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