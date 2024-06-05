Захарова назвала правовую систему США «декадентским артхаусом»

Ранее Вашингтон принял законопроект о санкциях против МУС Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь о принятии в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала американскую правовую систему «декадентским артхаусом», передает издание «Царьград».