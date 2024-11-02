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«Подписал смертный приговор». В России оценили решение президента Чехии разрешить 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

«Подписал смертный приговор». В России оценили решение президента Чехии разрешить 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор» ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
И к чему все эти пустые, сотрясения воздуха от Слуцкого?  Чем этот &quot;плохой прецедент&quot; может закончится для Чехии и её недалёкого презика?? Что может какой-то Слуцкий сделать Чехии ? Ничего. А ПетруПавлу ??? То же - НИЧЕГО! Вот так депутаты и кормят нас, избирателей пустопорожней брехнёй, пытаясь надуть себе хоть какой-нибудь авторитет.
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