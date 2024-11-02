«Подписал смертный приговор». В России оценили решение президента Чехии разрешить 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

И к чему все эти пустые, сотрясения воздуха от Слуцкого? Чем этот "плохой прецедент" может закончится для Чехии и её недалёкого презика?? Что может какой-то Слуцкий сделать Чехии ? Ничего. А ПетруПавлу ??? То же - НИЧЕГО! Вот так депутаты и кормят нас, избирателей пустопорожней брехнёй, пытаясь надуть себе хоть какой-нибудь авторитет.