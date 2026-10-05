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Царьград

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Новолуние 10 октября: как лучше ухаживать за волосами в это время

Новолуние 10 октября: как лучше ухаживать за волосами в это время

10 октября в новолуние не рекомендуется стрижка и окрашивание волос, но идеален глубокий уход. 11 октября растущая Луна благоприятствует новым стрижкам и укладкам.

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