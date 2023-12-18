«Автобан» победил в номинации «Карьерное благополучие» бизнес-премии EWA-2023

8 декабря 2023 г. в рамках Х бизнес-саммита технологий будущего EWA Employee Wellbeing Award 2023 состоялось вручение бизнес-премии победителям всероссийского конкурса лучших HR-проектов в области организационного благополучия сотрудников.
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