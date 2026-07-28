Политолог Асафов: Трампу нужен диалог с Зеленским, чтобы показать иллюзию контроля

Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президенту США Дональду Трампу важно будет показать, что он все держит под контролем, что он все еще понимает, что делать с украинским конфликтом.
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