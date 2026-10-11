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ВЕСТИ КРЫМ

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12 октября в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность

12 октября в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность

С 24 июня 2026 года на территории всего Крыма введён особый противопожарный режим, напомнили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

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