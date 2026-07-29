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Российская нейросеть может распознавать нарушения работы мозга по интонации и паузам

Российская нейросеть может распознавать нарушения работы мозга по интонации и паузам

Учёные БФУ имени Иммануила Канта разработали нейросетевую модель, которая может оценивать вероятность когнитивных нарушений по аудиозаписи человеческой речи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

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