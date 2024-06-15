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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дирк Новицки порадовался красивой атаке «Мэверикс» и данку Дерека Лайвли

Дирк Новицки порадовался красивой атаке «Мэверикс» и данку Дерека Лайвли

В четвертой встрече «Даллас» одержал первую победу – 122:84, 1-3. В третьей четверти техасцам удалась эффектная атака, которая завершилась данком Дерека Лайвли.

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