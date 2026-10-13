Под Орлом задержали перевозку скота без документов

6 октября на трассе М‑2 «Крым» сотрудники Россельхознадзора и Госавтоинспекции выявили перевозку трёх голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
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