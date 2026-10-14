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Царьград

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Крупный дата-центр банка атаковали БПЛА ВСУ в Саратовской области в ночь на 14 октября

Крупный дата-центр банка атаковали БПЛА ВСУ в Саратовской области в ночь на 14 октября

Дроны ВСУ атаковали крупный дата-центр банка в Саратовской области. Что делать вкладчикам.В ночь на 14 октября беспилотники ВСУ атаковали крупный дата-центр в Саратовской области.

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