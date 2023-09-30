Армения обратилась к ЕК из-за переселенцев из Нагорного Карабаха

Армения обратилась к ЕК за помощью на фоне массового прибытия переселенцев из Нагорного-Карабаха. Армения попросила ЕК помочь в основном с предметами первой необходимости и санитарно-медицинскими материалами.
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