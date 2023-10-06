Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой — Reuters

Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters. Журналисты пишут, что атаки российских ракет и беспилотников сделали энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.
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