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Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой — Reuters

Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой — Reuters

Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters. Журналисты пишут, что атаки российских ракет и беспилотников сделали энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.

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