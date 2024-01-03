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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с рукколой, тунцом и овощами

Салат с рукколой, тунцом и овощами

Предлагаю вам приготовить легкий, яркий и сочный салат с тунцом и овощами. Помимо майонезных салатов, на праздничном столе обязательно должен быть и такой вкусный и полезный салатик! Для приготовления я использовала консервированный рубленый тунец FORTUNA.

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