Салат с рукколой, тунцом и овощами

Предлагаю вам приготовить легкий, яркий и сочный салат с тунцом и овощами. Помимо майонезных салатов, на праздничном столе обязательно должен быть и такой вкусный и полезный салатик! Для приготовления я использовала консервированный рубленый тунец FORTUNA.
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