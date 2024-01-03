Салат с рукколой, тунцом и овощами

Предлагаю вам приготовить легкий, яркий и сочный салат с тунцом и овощами. Помимо майонезных салатов, на праздничном столе обязательно должен быть и такой вкусный и полезный салатик! Для приготовления я использовала консервированный рубленый тунец FORTUNA.