Север Москвы вышел в безусловные лидеры по популярности у малого и среднего бизнеса. С января столичные предприниматели заключили с городом уже более 800 сделок купли-продажи и аренды коммерческой недвижимости.
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