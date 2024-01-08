«Мама скрывала и брала все новые кредиты». Финансовые пирамиды разрушили семью Татьяна СергееваФинансовые пирамиды и сетевой маркетинг, как тень, омрачают жизни тех, кто попадает под влияние обещаний лёгких денег и финансового благополучия.