Почему амиши так долго живут

Средняя продолжительность жизни амишей — около 72 лет. Это на шесть лет меньше, чем у обычных американцев, которые ездят на автомобилях, пользуются продвинутой техникой и наслаждаются пусть дорогим, но всё же современным медицинским обслуживанием.