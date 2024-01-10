Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

В прошлом году было построено 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте подвел итоги строительства дорог в прошлом году и рассказал о планах на 2024 год.
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