Сенатор Джабаров рассказал о судьбе руководителя украинского МИД

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Сенатор от Еврейской автономной области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о том, за что могли снять главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.