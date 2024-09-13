Сенатор Джабаров рассказал о судьбе руководителя украинского МИД

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Сенатор от Еврейской автономной области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о том, за что могли снять главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
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