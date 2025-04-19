В ночь с 19 на 20 апреля православные верующие Сочи встретят главный праздник — Светлое Христово Воскресение.
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В ночь с 19 на 20 апреля православные верующие Сочи встретят главный праздник — Светлое Христово Воскресение.