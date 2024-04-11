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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста

Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста

Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты Владимир Зеленский заявил о том, что в план нового контрнаступления хотят включить уничтожение Крымского моста.

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Комментарии
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Нина Ковалева
Какой же он гнида?!
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