Зеленский заявил о планах по уничтожению Крымского моста

Он также отметил, что в планах нового контрнаступления указаны и другие инфраструктурные объекты Владимир Зеленский заявил о том, что в план нового контрнаступления хотят включить уничтожение Крымского моста.
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