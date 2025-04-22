Гладков: в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ пострадала женщина

Госпитализация ей не потребовалась Мирная жительница ранена в результате удара беспилотника украинской армии в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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