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Беженка: ВСУ при оккупации Дзержинска насильно забирали у жителей их детей

Беженка: ВСУ при оккупации Дзержинска насильно забирали у жителей их детей

Украинские военные до освобождения Дзержинска (ДНР) российскими войсками заставляли местных жителей покинуть город, и в случае неповиновения пытались забирать у них детей, сообщила беженка из указанного населённого пункта.

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