Беженка: ВСУ при оккупации Дзержинска насильно забирали у жителей их детей

Украинские военные до освобождения Дзержинска (ДНР) российскими войсками заставляли местных жителей покинуть город, и в случае неповиновения пытались забирать у них детей, сообщила беженка из указанного населённого пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии