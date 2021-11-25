Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

Примерно 200 тыс. россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.
Примерно 200 тыс. россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.
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