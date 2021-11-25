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Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

Примерно 200 тыс. россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.

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