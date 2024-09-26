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В Бейнеуском районе задержали гражданина Узбекистана с более 60 рогами сайги

В Бейнеуском районе задержали гражданина Узбекистана с более 60 рогами сайги

В рамках проводимого в Мангистауской области оперативно-профилактического мероприятия «Участок» 23 сентября около 15:30 возле одного из таможенных постов Бейнеуского района был задержан 44-летний гражданин Республики Узбекистан.

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