В Бейнеуском районе задержали гражданина Узбекистана с более 60 рогами сайги

В рамках проводимого в Мангистауской области оперативно-профилактического мероприятия «Участок» 23 сентября около 15:30 возле одного из таможенных постов Бейнеуского района был задержан 44-летний гражданин Республики Узбекистан.
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