Покупка банка «Система» обошлась девелоперу «Самолет» в 1,5 млрд рублей

Девелопер «Самолет» в феврале 2024 года приобрел 100% банка «Система», базовая стоимость сделки составила 1,454 млрд рублей и была оплачена денежными средствами, говорится в отчетности «Самолета» по МСФО.
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