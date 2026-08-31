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Украина запустила семь авиабомб и три HIMARS: что произошло на полях СВО 31 августа

Украина запустила семь авиабомб и три HIMARS: что произошло на полях СВО 31 августа

Российские войска продвигаются на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. За сутки потери ВСУ составили как минимум 1375 человек и более 110 единиц военной техники.

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