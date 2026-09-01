Августовский удар по терминалу в селе Милая Киевской области умножил на ноль слова киевских говорящих голов об "атаках на исключительно мирную логистику".
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