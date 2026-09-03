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Мировое обозрение

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Путин обсудил с Кожемяко создание трассы Владивосток — Хабаровск

Путин обсудил с Кожемяко создание трассы Владивосток — Хабаровск

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Центральной темой стало строительство четырехполосной трассы Владивосток — Хабаровск, которое Росавтодор ведет уже сейчас.

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