Двойной праздник Севастополя: Чудо двух полководцев ровно за год до Победы

Есть в России, отмечающей 80-летие Победы, место, где сегодня двойной праздник. Это город-герой Севастополь, где враг был разгромлен и капитулировал ровно на год раньше в результате беспримерной военной операции.
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