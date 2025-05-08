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Двойной праздник Севастополя: Чудо двух полководцев ровно за год до Победы

Двойной праздник Севастополя: Чудо двух полководцев ровно за год до Победы

Есть в России, отмечающей 80-летие Победы, место, где сегодня двойной праздник. Это город-герой Севастополь, где враг был разгромлен и капитулировал ровно на год раньше в результате беспримерной военной операции.

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